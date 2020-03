Verwaarloosde schapen en ganzen overgebracht naar dierenopvangcentrum

Zaterdagnamiddag nam politiezone VLAS in Kortrijk drie schapen en twee ganzen in beslag omdat de dieren verwaarloosd in hun weide stonden. Er werd ook een dood schaap aangetroffen.

De politie had melding gekregen van mogelijke dierenverwaarlozing in een weide in de Roggelaan in Kortrijk. Ter plaatse troffen de politiediensten in de volledige afgeraasde weide drie schapen en twee boerenganzen aan.

Geen drinkwater of hooi

Noch in de weide of in het schuilhok van de schapen, dat vol met uitwerpselen lag, was drinkwater of hooi aanwezig. De schapen waren ook al lang niet geschoren. Achteraan de weide werd in een kruiwagen het kadaver van een schaap aangetroffen, het dier was dus al een tijdje gestorven.

De boerenganzen vertoonden tekenen van ondervoeding.

Ondergebracht in dierenopvangcentrum

Na overleg met de inspecteur/veearts van het Departement Leefmilieu, beslisten de politiemensen om de schapen en ganzen in beslag te nemen. Medewerkers en een veearts van een erkend dierenopvangcentrum kwamen ter plaatse om de dieren mee te nemen om hen een beter onderkomen te bieden. Tegen de eigenaar van de dieren werd een proces-verbaal opgesteld.

"Wel degelijk essentiële verplaatsing"

"Voor alle duidelijkheid, ook in coronatijden is het van belang dat eigenaars hun dieren in de weide goed blijven verzorgen. Een dergelijke taak behoort wel degelijk tot de essentiële verplaatsingen”, benadrukt politiezone VLAS nog eens.