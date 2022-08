"Verwarming graadje minder": scholen beperken stookkosten

Het is nog volop zomer met vandaag zo'n 30 graden maar straks is het september en zakken de temperaturen opnieuw. Voor de scholen een probleem, zeker nu de energieprijzen steeds verder stijgen.

In de Katholieke Basisscholen van Poperinge hebben ze vorig jaar ruim 100.000 euro betaald voor gas en stookolie. Dat is een tiende van het hele werkingsbudget. De groep telt 12 scholen met ruim 2000 leerlingen. Dit schooljaar is energie de topprioriteit en is besparen het motto.

An Tillie, directie Katholieke basisscholen Poperinge: "Het is wel zo dat we aangesloten zijn bij het raamcontract van de koepel. Daar zit een mechanisme in van geleidelijke aankopen waardoor we toch een beetje minder prijsgevoelig zijn. Maar stijgen zal het sowieso."

"Veelvoud van energiekosten"

Hoeveel is nog onduidelijk. Sommigen vrezen een veelvoud in vergelijking met vorig jaar. Het is nu dus zoeken naar oplossingen terwijl corona ook nog om de hoek loert. De verwarming opzetten met de ramen open is alvast geen optie meer.

"Misschien een graadje minder met een dikke trui. Wat meer bewegen tussendoor kan ook zorgen voor meer warmte bij de leerlingen."

Kwaliteit onderwijs onder druk

De werkingsmiddelen voor de school staan onder druk en dat kan de kwaliteit van het onderwijs op termijn ondermijnen.

"We komen net toe met onze werkingsmiddelen. Het is niet dat we overschot hebben. We hopen dat de overheid tegemoet komt met een subsidie om de energiekost betaalbaar te houden."

"Factuur niet doorschuiven naar ouders"

Volgens Vlaams parlementslid Loes Vandromme, die deel uitmaakt van de onderwijscommissie, mag de extra factuur niet naar de ouders worden doorgeschoven.

"De vraag naar extra middelen is een vraag die legitiem is. Als blijkt dat scholen niet meer in staat zijn om didactisch materiaal aan te kopen of er moet gesnoeid worden in zaken die effect hebben op de kwaliteit van het onderwijs dan denk ik dat er moet een vuurpijl worden afgeschoten om er aan tegemoet te komen."

Inzetten op duurzame energie, zoals het gebruik maken van zonne-energie, is op korte termijn dan ook voor de scholen een prioriteit.