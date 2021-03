Verwarring troef in kleuterscholen

Het overlegcomité besliste dat de kleuterscholen volgende week open blijven, maar het departement onderwijs laat intussen een brief verspreiden naar de ouders om de kinderen thuis te houden en de vakbond wil staken. In kleuterschool De Gulleboom in Gullegem voelt het voor de juffen aan dat ze enkel als opvang dienen. (Lees verder onder de foto)

Ze willen er zijn voor de meer dan driehonderd kleuters, maar toch heerst geen fijn gevoel. "Er is vooral een gevoel van verontwaardiging", zegt directeur Reinald Baeyens.

Juf Kim staat al negen jaar met veel plezier voor haar klas. Maar ze heeft een dubbel gevoel: "Ik ben blij dat ik de job straks kan blijven uitoefenen, maar we lopen ook risico's en dat maakt me een beetje bang", zegt ze. Toch is ze niet van plan het werk neer te leggen nu de vakbond wil staken, met haar angst is ze trouwens niet alleen.

Vreemde spreidstand

Open moeten blijven maar toch de brief van het departement onderwijs verspreiden waarin gevraagd wordt de kinderen thuis te houden uit solidariteit, dat is de vreemde spreidstand van het kleuteronderwijs