Verzakte cabines, oneffen stranden, Bredene zet graafmachines in

Op de stranden zijn grote duinen van opgewaaid zand verschenen en sommige strandcabines staan helemaal scheef. Erwin Feys, schepen Openbare Werken Bredene: “Dat is heel erg. Dat is helemaal opnieuw beginnen als er al geen schade is aan je cabine. Dat is de natuur. Veel kunnen we er niet aan doen. Hopelijk vermindert de wind nu wat. Die cabines moeten waterpas staan. Anders gaan de deuren niet meer open. Het enige wat je kunt doen is voorzichtig afbreken en terug opnieuw opbouwen.”

Eerst graven, dan genieten

Het is de wind die onder de cabines het zand wegwaait en wie het niet onder controle hield, zit nu wel met heel wat problemen. Sommige mensen kwamen elke dag hun cabine beschermen. Elie Gies,strandgenieter: “Die van mij is mooi in orde. Wij waren op de hoogte en we zijn bijna elke drie dagen komen kijken om zand te scheppen. Je moet het weggewaaide zand aanvullen. Je ziet het, sommige cabines zijn bijna helemaal ondergraven.”

Bredene probeert het strandleed nu te milderen door met machines het strand effen te trekken. Het kost wat extra geld, maar de stranden fijn en vlot toegankelijk houden is voor de badplaats een kerntaak. Er wordt dit weekend trouwens veel volk verwacht, al zal er door velen gegraven moeten worden voor het genieten echt start.