Verzamelaars tonen hun uitzonderlijke werken op Knokke Art Fair

Kunst, uit hun woonkamer, nu voor iedereen te bekijken. Werken ook die vaak voor enkele duizenden euro's zijn aangekocht, en er nu miljoenen waard zijn.

Zeven West-Vlaamse kunstverzamelaars blijven liever anoniem. De achtste kent allicht iedereen. Alexander Tuteleers, organisator Knokke Art Fair: "We hebben hier een Marcel Duchamp, waarvan een Vlaamse ondernemer een zeer grote collectie aanlegt. Hij is zelf bezig met de oprichting van een museum dat er binnenkort aankomt in Durbuy. Meneer Coucke gebruikt ook Duchamp in zijn restaurants die hij aan het creëren is. Er is ook een grote link met Knokke, met de aankoop van La Réserve."

Highlights op Knokke Art Fair, nog tot 15 augustus.