"Verzamelaars uit Dubai" blijken oplichters en stelen bankbiljetten in regio Ieper

Er zijn oplichters aan het werk in de streek van Ieper. Ze doen zich voor als verzamelaars van specifieke bankbiljetten.

De politiezone Arro Ieper krijgt de laatste tijd wel vaker melding van mensen die zich in een winkel voorstellen als inwoners van Dubai. Ze verzamelen zogezegd bankbiljetten in een specifieke opeenvolging van cijfers in de code.

De oplichters gaan telkens op dezelfde manier te werk: ze vragen de kassabediende om de biljetten even te mogen nakijken, op zoek naar briefjes met de juiste code. De bediende krijgt het geld dan wel terug, maar de daders zijn er wel vandoor met enkele bankbiljetten.

De politie vraagt dat wie iets verdachts opmerkt, dat onmiddellijk aan haar meldt.