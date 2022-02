Verzekeraars vragen schorsing en vernietiging interpretatieve wet aangaande de droogte

Verzekeraarsvereniging Assuralia, vraagt de schorsing en vernietiging van de wet die verzekeraars verplicht schade uit te betalen na scheuren in huizen door krimpende kleilagen, via de brandverzekering.

Door de droge zomers van afgelopen jaren, krijgen steeds meer huizen in onder meer de regio rond Kortrijk, Ieper en de Vlaamse Ardennen te kampen met grote scheuren. De wet van 2005 op natuurrampen voorziet dat de brandverzekering ook bescherming moet bieden bij aardverschuivingen en grondverzakkingen.

Maar volgens de verzekeraars valt schade door krimpende kleigrond hier niet onder en dus weigerden ze de schade - die al snel tienduizenden euro's kan bedragen - te vergoeden. Reden voor het parlement om eind vorig jaar een zogenaamde "interpretatieve wet" in te dienen die verzekeraars verplicht om zowel geleden als toekomstige schade te vergoeden.

"geen duurzame oplossing"

Assuralia vraagt nu de schorsing en vernietiging van die wet, omdat ze volgens de sectorfederatie "geen duurzame oplossing" biedt. "Voor ons is het verzekeringstechnisch essentieel dat we de risico's kunnen inschatten, omdat we ons moeten laten herverzekeren", klinkt het. "Die interpretatieve wet geeft ons die mogelijkheid niet."

De CEO ziet ook voor de verzekeringnemer nog problemen, "want de wet creëert ongelijkheid" en "enkel de gevolgschade wordt gedekt, zoals de scheuren in de muren, niet de problemen met de stabilisatie van de woning om nieuwe toekomstige schade te vermijden". "Wat met mensen die hun huis verkopen, welke verzekeraar is dan bevoegd?", vraagt hij zich af. "En wat met nieuwe bouwvergunningen?"

