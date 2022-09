Verzet tegen mogelijke fusie van Mu.ZEE met Antwerpse musea

De Vereniging van Belgische moderne en hedendaagse kunstgaleries (BUP) heeft een open brief geschreven naar Vlaams minister van Cultuur Jan Jambon. Het is een antwoord op "hardnekkige geruchten en signalen" over een mogelijke fusie van drie Vlaamse musea.

Onder meer de kunstenaars Luc Tuymans en Rinus Van de Velde en de galeriehouders Adriaan Raemdonck (Galerie De Zwarte Panter) en Tim Van Laere hebben die brief ondertekend.

Aanleiding voor de open brief is een presentatie die Luc Delrue, hoofd van het Departement Cultuur, aan het begin van de zomer hield, over een mogelijke samenwerking of zelfs fusie van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA), het Museum voor ­Hedendaagse Kunst Antwerpen (M HKA) en het Museum Moderne Kunst Oostende (Mu.ZEE). Het kabinet van de minister bevestigde die plannen, schreef De Standaard al medio juli. Toen bleek al dat de musea niet stonden te springen voor zo'n samenwerking of fusie.

"Perplex"

De sector - musea, galeries, kunstencentra en kunstenaars - reageerde in de open brief, die van woensdag dateert, "enigszins perplex" op de "hardnekkige geruchten en signalen" dat het Antwerpse museum voor hedendaagse kunst zou fuseren met het Antwerpse museum voor schone kunsten en zelfs met het Oostendse museum voor moderne kunst. "Antwerpen, en bij uitbreiding Vlaanderen, verdient een vaste, zelfstandige, museale plek voor hedendaagse beeldende kunst", stellen de briefschrijvers.

Huns inziens zijn hedendaagse kunstmusea in de eerste plaats kunstinstellingen. Het zijn verzamelplekken voor de vaste collectie en het archief, tentoonstellingsplekken waar kunstenaars beslissende stappen kunnen zetten in hun carrière en ontmoetingsplekken tussen kunstenaars en publiek. Maar het zijn ook plekken voor experiment en debat. Die dynamiek herkennen de ondertekenaars niet in het KMSKA, dat kunst "toont, conserveert, verzamelt en bestudeert" met oog voor historiek, esthetiek en onderzoek.

"Dergelijke instellingen in elkaar schuiven biedt geen meerwaarde", klinkt het. De musea moeten daarentegen hun eigenheid bewaren, vinden de briefschrijvers en ondertekenaars. Zij verwijzen daarbij naar het Vlaamse Regeerakkoord uit 2019 en de strategische visienota cultureel erfgoed Vlaanderen uit 2021. "De nieuwe denkpiste van de Vlaamse Gemeenschap verontrust de sector", klinkt het. Die denkpiste wijst volgens de sector immers op "een sluipende bureaucratisering en niet op een dynamisch beleid".