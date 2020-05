Verzet tegen Medi-Market in Brugge

Midden juli maakt kledingketen 'Sissy-boy' in het voormalige postgebouw op de Grote Markt van Brugge plaats voor een vestiging parafarmaciegroep Medi-Market. Met hun komst vestigt er zich opnieuw een grote keten in een historisch gebouw. Daarmee laait de discussie of dergelijke ketens al dan niet een plaats hebben in de historische gebouwen in de Brugse binnenstad weer op.

Uitzicht gevel bewaken

Het Brugse stadsbestuur is niet opgezet met de komst van de keten, maar kan de plannen niet meer tegenhouden. Het bestuur beschikt namelijk niet over de juridische middelen om dat te doen. Ze beloven echter wel dat ze zullen waken over het uitzicht van het historische gebouw.

Apothekers bezorgd

Ook de apothekers in het centrum zijn bezorgd over de impact die Medi-Market zal hebben. Er zijn namelijk al heel wat apothekers aanwezig in de binnenstad en heel wat producten die zij verkopen, zullen ook bij de nieuwkomer te vinden zijn. Doordat dergelijke ketens producten op grote schaal aankopen, kunnen ze hun prijzen uiteraard drukken.