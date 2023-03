Verzet tegen overname scholen gemeenschapsonderwijs in Knokke-Heist

In Knokke-Heist blijven de ouder- en schoolraden van 2 basisscholen zich verzetten tegen de overname door het gemeenschapsonderwijs.

Knokke-Heist en het Go! hebben een ontwerpakkoord klaar, dat eind volgende maand wordt voorgelegd op de gemeenteraad. Daarbij zouden basisscholen Het Anker en De Pluim opgaan in het gemeenschapsonderwijs, dat belooft om een nieuwe middelbare school te bouwen in Heist. De ouders en de schoolraad plannen nieuwe acties. Zij zeggen dat de gemeente voor de centen en het vastgoed kiest, en niet voor de kinderen en het onderwijspersoneel.

