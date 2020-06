Verzet tegen windmolens groeit in Zuienkerke

Zowat 130 bewoners van de Vagevuurwijk in Zuienkerke zijn gisteren samengekomen op de site waar een aanvraag is ingediend voor de bouw van drie toekomstige windturbines. De ligt langs de N31 op grondgebied Brugge en Zuienkerke.

Tegen die aanvraag rijst er protest, intussen heeft het plaatselijk burgerverzet al 500 handtekeningen verzameld tegen de komst van de windmolens. Die hebben een rotorhoogte van 166 meter en een wiektiphoogte van 236 meter. "Om een idee te geven: de Halletoren in Brugge is 83m hoog en de windturbines van B-Park, die grenst aan onze wijk aan de oostkant van de expressweg N31, hebben een rotorhoogte van 85m," zegt Frank Bonneure namens het burgerverzet. "Net als vorig jaar en 10 jaar geleden wordt onze mooie Vagevuurwijk te Zuienkerke opnieuw geteisterd door de mogelijke komst van deze gedrochten, waarvan één bijna letterlijk in onze tuin zou komen te staan."