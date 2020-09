Verzet tegen woonproject op Klein Appelmoes houdt aan

Hier stopt het beton! Dat is de lijfspreuk van het actiecomité SOS Klein Appelmoes. Al veertien jaar verzetten buurtbewoners zich tegen de komst van een grootschalig woonproject met 160 woningen op een stukje van 9 hectare drassige weidegronden in de buurt van de Astridlaan.

In de jaren 70 werd Klein Appelmoes ingekleurd als woonuitbreidingsgebied, pas in 2008 werden de gronden opgekocht door een projectontwikkelaar. Drie jaar geleden heeft de stad Brugge - na tal van acties - de weides dan toch herbestemd tot natuurgebied. Maar de bouwpromotoren trokken naar de Raad van State, en trokken aan het langste eind. De auditeur wees onder meer op het financiële verlies voor de projectontwikkelaar.

Pieter Spanoghe, SOS Klein Appelmoes: “Dit gebied is al 500 jaar onveranderd. Assebroek is al erg dichtbevolkt. Laat ons dit stukje bewaren voor de toekomst en laten we het niet aan één verkavelaar over om te beslissen wat onze buurt morgen moet worden. Ik vind dat de bewoners ook een stem hebben in 2020.”

Nu vrijdag komt de zaak opnieuw voor bij de Raad van State. De actiegroep wijst er nog op dat er in Assebroek al meer dan 100 nieuwe woningen bijkomen in de Sint-Trudostraat en op de Mispelaar.