Verzon 17-jarige leerlinge verkrachting in Griekenland?

In april dit jaar waren vijf scholieren van de Abdijschool in Zevenkerken tijdens de laatste avond van hun Griekenlandreis op stap in een danscafé in Athene. Daar zou profvoetballer Boris Kleyman zich ongepast gedragen hebben tegenover een 17-jarige leerlinge. Nadat het meisje niet inging op zijn avances, kwam het tot een confrontatie tussen Kleyman, twee ploegmaats, de portier van de bar en de leerlingen. De politie arresteerde de doelman, die trouwens ook drugs op zak had. Zijn voetbalploeg schorste hem direct.

Camerabeelden

Kleyman zelf bleef z’n onschuld uitschreeuwen en dat lijkt nu ook te kloppen. Camerabeelden van de bar zouden aantonen dat de voetballer het meisje nooit aangeraakt heeft. De advocaat van de doelman verklaart dat het meisje de doelman wou verleiden, en niet omgekeerd. Toen ze niet in haar opzet leek te slagen, zou ze volgens hem de klacht verzonnen hebben. Ook het DNA-onderzoek lijkt de onschuld van de voetballer te bevestigen. Het openbaar ministerie in Griekenland beslist eerstdaags of Kleyman vervolgd zal worden voor aanranding.

