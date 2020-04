Vesaliusinstituut Oostende houdt virtuele opendeurdag

Nu fysieke bijeenkomsten in scholen onmogelijk zijn, houdt het Vesaliusinstituut in Oostende een virtuele opendeurdag. Op die manier kunnen potentiële leerlingen toch kennismaken met hun toekomstige school.

Op het Vesaliusinstituut zijn zaterdag alvast een tiental leerkrachten aanwezig om te chatten met ouders en leerlingen via de website. Zo kunnen de leerlingen hun meest prangende vragen stellen. Ook is er een telefoonteam aanwezig om bellers op te vangen. "Als innoverende school kunnen we rekenen op een professioneel team dat het lesgeven combineert met eigentijdse werkvormen. Daardoor was het mogelijk om snel over te schakelen naar een virtuele opendeur", klinkt het.

Het opvallendste is echter de virtuele rondleiding in 360 graden. Die neemt de virtuele bezoekers mee in verschillende lokalen, laboratorium en andere ruimtes op de school. Je kan zelf ook een online bezoekje aan de Oostendse middelbare school brengen via www.vesaliusinstituut.be.