De doortocht van Vespa Club Oostende is in de Abruzzen niet onopgemerkt voorbijgegaan. Op zaterdag 8 juli won de Gistelnaar Marc Dedulle namens de kustclub de manche “Rosciolo de Marsi” van Vespa Club Italia’s prestigieuze “Registro Storico”. Ook in het clubklassement ging VCO met de hoogste...