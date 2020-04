Vestiging Chinees bedrijf in Zeebrugge moet handel met China een boost geven

Lingang Group zal aan de Koffieweg in Zeebrugge een nieuw bedrijf oprichten voor de logistieke verwerking van goederen die per container vanuit China worden ingevoerd in Europa, of die vanuit Europa per container geëxporteerd worden naar China. "Dit zal de handel tussen China en Europa een boost geven. Bovendien biedt het ook kansen voor tewerkstelling in onze regio", zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Franky Demon (CD&V).

De site aan de Koffieweg heeft een oppervlakte van 15 hectare. Het terrein zal naast kantoren ook opslagplaatsen en parking bevatten. "Er zullen verschillende goederen gestockeerd worden, maar de opslag van bulkgoederen, stuivende stoffen, gevaarlijke stoffen en explosieven kunnen niet", verduidelijkt Demon. Omdat het gebouw niet gekoeld wordt, is ook de opslag van gekoelde voedingsmiddelen niet mogelijk. Wel in aanmerking komen textiel en elektronica. "De bouw zal zo snel mogelijk starten", aldus Demon. In de nieuwe vestiging zullen 290 mensen worden tewerkgesteld.