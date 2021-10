Vestinggracht wordt gebaggerd, en dat is niet zonder gevaar

Over drie weken starten de baggerwerken in de vestinggracht aan Ieper. Een deel van de vestingen wordt afgesloten, omdat er mogelijk munitie zal gevonden worden. De ontmijningsdienst van het leger DOVO is dan ook aanwezig.

Momenteel ligt er meer dan één meter slib in de vestinggrachten (onder meer aan de Menenpoort) en dat slib hindert de goede waterafvoer en vermindert de buffercapaciteit. Bovendien heeft de dikke sliblaag impact op de waterkwaliteit. In het zuurstofloze slib kunnen giftige gassen ontstaan die nefast zijn voor het waterleven. Een grondige slibruiming is dus meer dan nodig.

Maar de kans is groot dat er in het slib munitie uit de eerste wereldoorlog zal gevonden worden. Daarom volgt DOVO de werken ter plaatse op. Mochten er toxische stoffen vrijkomen, is er beslist om een straal van 50 meter te vergrendelen. Op zo’n moment moeten bewoners in hun woning blijven en zich naar het achterste gedeelte begeven, alle ramen en deuren dichthouden en het ventilatiesysteem uitschakelen. In extreme situaties is het noodzakelijk om de woning te verlaten. Met een bewonersbrief en in een bewonersvergadering werden de bewoners in de zone binnen de perimeter uitgebreid geïnformeerd. Via de stadskanalen wordt er ook breed opgeroepen om in te schrijven op Be-Alert. (lees verder onder de foto)

Emmily Talpe, burgemeester: “DOVO is nauw betrokken bij deze werken en er is vooraf met alle betrokkenen afgestemd over het veiligheidsplan. Mocht er zich toch iets voordoen, dan kunnen we via BE-Alert en een aparte WhatsApp nieuwsflash naar buurtbewoners gericht en snel communiceren over de te volgen stappen. Een deel van de vestingen wordt afgesloten om de perimeter te verzekeren.”

De werken zullen vermoedelijk tot eind maart duren.