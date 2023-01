Veurne heeft nu ook open cyclocrossparcours

Veurne heeft nu ook een permanent cyclocrossparcours op het Sportpark. Dat is 900 meter lang en bevat alle elementen van een normaal parcours van een veldrit.

Veurne heeft al enkele jaren een afgesloten parcours waar jonge renners onder begeleiding kunnen leren fietsen in peloton. Met een veldritparcours gaan ze nu nog een stapje veder. De technische dienst van de stad zorgde voor een zandbak, een wasbord en balkjes. Jonge renners moeten er hun technieken voor cyclocross kunnen bijschaven.

“Met deze realisatie wordt nu ook het veldrijden toegevoegd aan het palet van te beoefenen sporten in ons sportpark," zegt schepen Pascal Sticker. "We hopen dat hier de kiem worsdt gelegd om ook in Veurne cyclocross verder te ontwikkelen."

Ook onder andere Zwevegem en Waregem hebben al zo'n cyclocrossparcours.