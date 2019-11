Veurne investeert 28,5 miljoen de komende jaren

Ook de stad Veurne is klaar met de opmaak van het meerjarenplan. Die is voor een groot stuk gebaseerd op de ontwikkeling van de Suikersite.

Door de ontwikkeling van de site, met de aanleg van nieuwe woonzones, rekent de stad op heel wat nieuwe inwoners. Daarnaast worden er ook extra bedrijventerreinen geactiveerd, die voor meer werkgelegenheid zullen zorgen. Alles samen is er een investeringsbudget van 28,5 miljoen euro.

Mobiliteit

Veurne maakt een groot stuk van het budget vrij voor mobiliteit. 8,7 miljoen euro zal worden besteed aan de renovatie van de gemeentewegen die de deelgemeenten met elkaar verbinden. Er komt een nieuw mobiliteitsplan, waarin fietsers en voetgangers centraal staan. Er worden een aantal fietsbruggen gerealiseerd en fietspaden worden geoptimaliseerd.

Aan het station komt een nieuwe spoorwegparking, afsluitbare fietsenstallingen en nieuwe halte-infrastructuur voor de lijnbussen. Er komen twee parkeereilanden voor langdurig parkeren rond het historische centrum, waardoor de parkeerrotatie in de binnenstad nog zal toenemen.

Infrastructuur

In het Suikerpark komt zoals bekend een nieuw hoofdgebouw komen voor de Stedelijke Academie voor Podiumkunsten. Hier wordt 6,3 miljoen euro voor uitgetrokken. En bij het sportpark komt er een nieuw jeugddorp van 1,5 miljoen. Daarnaast is er 2,4 miljoen euro vrijgemaakt voor nieuwe sportinfrastructuur, waaronder de bouw van een indoor tennishal en de bouw van een multifunctionele ruimte voor meerdere sportverenigingen. Een andere belangrijke investering is de renovatie van het kinderbegeleidingstehuis Zonnewende (5,8 miljoen), voor jongeren met problematische gezinssituaties.

Indexatie van gemeentebelasting

De algemene gemeentebelasting zal vanaf 2021 worden geïndexeerd en de meerwaarde stroomt via subsidies terug naar de Veurnse verenigingen.