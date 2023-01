Veurne kiest voor ranke brug van 200 meter lang

Het wordt een brug van staal en beton met een slank profiel. Op een midden-eiland is een driezijdig kruispunt voorzien, waardoor fietsers zowel richting het centrum als richting het zuiden op vloeiende wijze hun route kunnen vervolgen. De brug op pijlers is ongeveer 200 meter lang. Ter hoogte van de Vaartstraat is een vrije hoogte voorzien van 4,56 m. Dit is meteen ook het hoogste punt van de brug.

De kostprijs van de brug bedraagt 3,6 miljoen euro. De kosten worden verdeeld tussen de Vlaamse overheid, de provincie West-Vlaanderen, Stad Veurne en een aantal private partners. De bouw ervan zou af moeten zijn tegen de zomer van 2024.