Veurne krijgt schilderijen als eerbetoon aan Delvaux

Uitgerekend vandaag ontving het Veurnse stadsbestuur zes schilderijen die verwijzen naar de meester, die ereburger was van de stad. De Brusselse kunstenaar Florient De Bramignies schenkt de kunstwerken als eerbetoon en vooral ook uit dankbaarheid. Want hij liep twee jaar stage bij Paul Delvaux in Veurne waar hij de kneepjes van het vak leerde. In die periode bekwaamde ie zich in de techniek en de stijl van de Veurnse meester.

"Opvolger"

"Hij heeft mij een groot cadeau gedaan. Hij zag in mij zijn opvolger. Dat was een openbaring voor mij. Ik ben zo blijven schilderen met een evenwicht tussen het surrealisme en symbolisme," zegt De Bramignies. Als hommage aan zijn leermeester schilderde hij de “ De godinnen der stilte”. Veurne krijgt nu de reeks als verjaardagscadeau voor haar ereburger. Veurne zelf heeft twee originele Delvauxwerken hangen. En er is een toeristische wandelroute die langs zijn beeld in het stadspark loopt en het huis waar de kunstenaar twintig jaar woonde en werkte. Volgend jaar staat in het teken van de 125ste geboortedag van de surrealist.