Veurne stelt Suikerpark voor

Projectontwikkelaar ION zal er een mix realiseren van woonvormen, ontspanningsmogelijkheden en werkplekken.

In het Suikerpark gaat 18 hectare naar ‘wonen en recreatie’. Er komen 450 wooneenheden. Dat gaat van rijhuizen over appartementen tot penthouses. De eerste spadesteek is voorzien voor 2018. Er is ook 16 hectare voorzien voor bedrijven en 15 hectare voor natuur. Het kloppend hart wordt het Suikerplein, met ook winkels en een brasserie.

De gronden van de suikerfabriek zijn al 10 jaar in handen van de intercommunale WVI. Al twee jaar zijn werken aan de gang om de site bouwrijp te krijgen. De private projectontwikkelaar ION uit Waregem kwam als winnaar uit de bus om het woongedeelte te realiseren.

Mobiliteit

De gronden van de voormalige suikerfabriek liggen langs de Zuidburgweg, op een boogscheut van het stadscentrum. Het Suikerpark krijgt een rechtstreekse verbinding via een nieuwe voetgangers- en fietsersbrug over de Lovaart. Het zal tien jaar duren vooraleer het hele stadsdeel klaar zal zijn.