Veurnenaars krijgen warmte van chipsoven

Het warmtenet dat netbedrijf Fluvius vorig jaar aanlegde op de nieuwe woonsite wordt zo het eerste warmtenet in ons land dat volledig draait op restwarmte van een voedingsbedrijf. De komende tien jaar is het warmtenet al goed voor een verminderde CO2-uitstoot met 1.456 ton.

In de wijk ligt een netwerk van goed geïsoleerde ondergrondse leidingen. Daardoor wordt warm water tot in de woningen gebracht. Een warmtewisselaar brengt de warmte over aan leidingen die naar vloerverwarming, radiatoren, of de keuken en badkamer lopen.

Ongebruikte warmte

Daar geeft het water zijn warmte af en stroomt het terug naar de centrale warmtebron waar het opnieuw wordt opgewarmd. Die warmtebron is de chipsoven van de PepsiCo-fabriek.

"Bij het productieproces van ons chipsassortiment komt heel veel warmte vrij die we nu niet benutten", vertelt Anke Van de Weyer, Plant Director bij PepsiCo in Veurne. "Die warmte gaan we nu afgeven aan het warmtenet dat hier achter onze fabriek wordt aangelegd. We verwachten de koppeling met het warmtenet begin 2022 te kunnen maken."

Ondertussen wordt onderzocht of er nog meer sites in Veurne kunnen worden verwarmd met de restwarmte van de oven.