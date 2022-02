Viceminister-president Somers ontdekt klimaatwerven in Roeselare

Vlaams Viceminister-president Bart Somers trok naar Roeselare om het belang van zowel lokale als overheidsinitiatieven te onderstrepen in kader van het Lokaal Energie- en Klimaatpact. Samen met enkele leden van het stadsbestuur wandelde hij langs enkele belangrijke klimaatwerven in de stad.

Stad Roeselare tekende vorig jaar al het Lokaal Energie- en Klimaatpact. “Samen met verschillende partners, ambassadeurs en Klimaatswitchers toonden we zo aan dat we als Stad samen voor iedereen én met iedereen werk willen maken van een groene, gezonde, gezellige stad. Dit is vandaag erg zichtbaar in het straatbeeld met de diverse klimaatwerven. We zijn blij dat minister Somers ons mee komt begeleiden met onze liefdesbomen, en mee op tocht gaat", vertelt burgemeester Kris Declercq.

Vergroening

Een van de doelstellingen van het Vlaams Klimaatpact is vergroening. Het Vlaams Klimaatpact wil één boom extra per Vlaming tegen 2030. Dat staat gelijk aan ongeveer 6,6 miljoen extra bomen in Vlaanderen, waarvan er ongeveer 65.000 in Roeselare aangeplant moeten worden.

Lat hoger leggen

Michèle Hostekint, schepen voor Natuur & Bos vindt het een mooie ambitie die de stad zeker moet kunnen halen. "Het stadsbestuur legde aan het begin van de legislatuur voor zichzelf immers de lat nog wat hoger. Met het actieplan RSL Boomt wil Roeselare, samen met haar inwoners, tegen 2025 maar liefst 100.000 nieuwe bomen aanplanten. Die bomen komen in onze stadsrandbossen, op wegen, wijken en pleinen als bij de mensen thuis in de tuinen.”

De wandeling vanmorgen startte aan Chalet d’Amour op De Munt. Daar deelde burgerinitiatief Meer Bomen in Roeselare samen met de Stad dit Valentijnsweekend opnieuw gratis liefdesbomen uit aan al wie een boompakketje reserveerde. Gecharmeerd door de actie, stak ook de minister een “hartje” toe tijdens de bedeling.

Best practice

Bart Somers was erg onder de indruk van de Roeselaarse aanpak: ”293 van de 300 Vlaamse steden en gemeenten hebben het Lokaal Energie- en Klimaatpact ondertekend. Ze engageren zich daarbij om zeer concrete doelstellingen te behalen, zoals 1 boom per inwoner. Roeselare mag gerust een ‘best practice’ worden genoemd . Door op verschillende vernieuwende werven tegelijk in te zetten, levert de stad een substantiële bijdrage aan het verminderen van de CO2-uitstoot en een groener, mooier, leefbaarder Vlaanderen. Bovendien slaat het bestuur de handen in elkaar met geëngageerde burgerverenigingen om zo nog meer inwoners te enthousiasmeren, dat bewijst de grote interesse voor het prachtige initiatief van de Liefdesbomen naar aanleiding van Valentijn.”