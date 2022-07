VIDEO: Asbestdeeltjes vrijgekomen bij bedrijfsbrand: "Raak ze niet aan"

Bij de zware bedrijfsbrand die gisteravond woedde bij het afbraak- en containerverhuurbedrijf Sidegro in de havenbuurt van Roeselare gisteravond, is asbest vrijgekomen. Dat blijkt uit de eerste controles vanmorgen, in een vlakbijgelegen tuin.

Het vuur breekt uit om half acht gisteravond. De enorme zwarte rookpluim is kilometers ver te zien, zelfs vanaf de Franse grens. Sidogro in afbraakwerken en containerverhuur. Er vielen gelukkig geen slachtoffers, maar de materiële schade is enorm. De brandweer is de hele nacht met man en macht blijven nablussen, pas om halfelf deze voormiddag is alle gevaar geweken.

In totaal zijn drie loodsen vernield. Het is niet voor het eerst dat er brand uitbreekt bij het bedrijf.

