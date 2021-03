VIDEO: Bekende Villa LaToya in Loppem gesloopt

In Loppem is begonnen met de afbraak van villa LaToya, langs de Torhoutsesteenweg.

Met de sloop verdwijnt een gebouw met vele verhalen in de regio. Villa LaToya was bekend als bordeel, nachtclub en feestzaal. Ooit nog het decor in seizoen drie van de VTM-reeks Aspe, en locatie van vele feestjes, ook van titelvieringen van Club Brugge bijvoorbeeld.

In 2008 brandde de villa uit, daarna kwam er nog een sport- en loungebar. Maar dat werd geen succes en het pand kwam leeg te staan. De tuin raakte verwilderd en het huis was geregeld het mikpunt van krakers.

Uiteindelijk is de villa verkocht: na de sloop komt op die plaats een electrozaak.