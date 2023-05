VIDEO: De eerste wolf in 200 jaar gespot in Krombeke bij Poperinge

In Limburg schrikken ze al helemaal niet meer op wanneer er een wolf gezien wordt. Maar in West-Vlaanderen is een waarneming van een wolf de voorbije 200 jaar niet meer gebeurd. Maandagavond was het zover, tussen Krombeke en Proven, bij Poperinge.

Jonge jager spot de wolf

Dat het om een wolf gaat, bevestigt Edouard Geelhand van welkomwolf.be. Welkomwolf.be is het meldpunt voor waarnemingen van wolven. Dinsdagochtend kregen ze meerdere meldingen, een filmpje en drie foto's van een wolf in de buurt van Krombeke - Westvleteren. Het meldpunt roept ook op om in de toekomst nieuwe meldingen bij hen te posten.

Het was de zoon van de burgemeester van Vleteren die het dier spotte, rond 21 uur op maandagavond. Hij is een jager en vanuit zijn uitkijkpost, een hoogzit, was hij tussen Krombeke en Proven aan het speuren naar reebokken. Tot er dus een wolf verscheen. Hij kon de foto's en de video maken.

(lees verder onder de foto)

Wellicht een Franse wolf uit de Alpen

Volgens Edouard Geelhand gaat het om een zwerver. Een jong dier, hoogstens twee jaar oud, dat niet hier zal blijven. Hij vermoedt ook dat de wolf een Franse wolf is die op doortocht is. Geen exemplaar uit Limburg want anders zou die eerder al op de radar van welkomwolf.be gekomen zijn.

Een wolf legt per dag tot 80 kilometer af. Het zou best kunnen dat hij uit de Alpen komt. Op een tiental dagen tijd kan een dier dus gerust die afstand afleggen. Dat bevestigt ook Jan Loos, de collega van Geelhand bij welkomwolf.be . Maar het dier zal niet in West-Vlaanderen blijven. Hoogstens vermoedt hij dat de wolf hier enkele dagen kan op adem komen.

In elk geval is er in West-Vlaanderen geen rustgebied groot genoeg om een roedel wolven te herbergen. Dat is wel het geval in Midden- en Noord-Limburg. Maar zelfs het Zoniënwoud is daarvoor niet groot genoeg.

Erg uitzonderlijk

Een wolf in West-Vlaanderen, dat is wel erg uitzonderlijk. De laatste waarneming is volgens de mensen van welkomwolf.be al meer dan 200 jaar geleden. Agentschap Natuur en Bos houdt waarnemingen van wolven nauwgezet bij, per wolvenjaar (dat loopt van begin mei tot eind april van het daaropvolgende kalenderjaar). Zo zijn er de voorbije jaren zelfs amper waarnemingen van een wolf in West- en Oost-Vlaanderen. Wel in Limburg en Antwerpen. Ook daarom vermoedt welkomwolf.be dat de wolf van Krombeke niet uit die Vlaamse roedel afkomstig is.

In de toekomst vaker wolven bij ons?

Nog volgens Loos is het niet onwaarschijnlijk dat de wolf nog op verschillende plaatsen in de provincie opduikt. "In principe kan een wolf 's nachts zelfs op het strand of op de zeedijk terechtkomen. Dat klinkt absurd, maar het is een realistisch scenario dat de wolf ongewild op de gekste plekken terechtkomt." Bovendien ziet het ernaar uit dat er in de toekomst wel vaker wolven in West-Vlaanderen zullen terechtkomen. "Voorlopig zijn ze nog op zoek naar gigantische rustgebieden, maar het is niet uitgesloten dat een wolf binnen pakweg twintig jaar wel genoegen moet nemen met een kleiner gebied."

Voorlopig maakte de wolf nog geen slachtoffers onder kleinvee. "Wie schapen, geiten, alpaca's of lama's heeft, kan de dieren eventueel 's nachts ophokken. Dan is de kans kleiner dat de wolf ze pakt," zegt Jan Loos nog.