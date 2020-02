VIDEO: En plots regent het tomaten voor Jambon

De uitreiking van de Vlaamse cultuurprijzen, de Ultima’s, in het concertgebouw in Brugge is met een valse noot geëindigd. Toen Vlaams minister-president Jambon op het podium kwam, werd hij vanuit de zaal op boegeroep onthaald. Er vlogen ook enkele tomaten in zijn richting.

Een aantal mensen uit de culturele sector pikken de besparingen van de Vlaamse regering niet en uiten op die manier hun ongenoegen.

De minister-president blijft er kalm onder. "De cultuursector is altijd kritisch voor het beleid. En dat is vanavond niet anders geweest, op een paar mensen die hun boekje te buiten gegaan zijn na, is dit heel deftig verlopen. Ik heb geen enkel slecht gevoel daarbij. Het was maar een heel klein groepje dat mij uitgejouwd heeft. Er zijn er zelfs een paar die met appelsienen gegooid hebben. Iedereen kiest zijn manier van protest, maar grosso modo denk ik dat het een aangename, fatsoenlijke avond was."

Bekijk ook: