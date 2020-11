VIDEO: Politie op zoek naar deze relschopper

De politie is op zoek naar een relschopper die zich de voorbije zomer bijzonder agressief gedroeg op het strand van Blankenberge.

Op zaterdag 08 augustus rond 17u 20 ontstonden in Blankenberge rellen op het strand. Op één van de warmste dagen van deze zomer bevonden zich families op daguitstap en zonnebaders zich plots middenin gevechten. De vechtpartijen, veroorzaakt door een groep jongeren, ontaardde in rellen. De reddingsdiensten, burgers en politiemensen vormden al snel het doelwit van deze geëxciteerde jongeren, die met alles begonnen te gooien dat in hun bereik lag : zand, stoelen, ligzetels, parasols en achtergelaten speelgoed. Er werden al verschillende daders en provocateurs aangehouden en verhoord, maar de onderzoekers zijn nog steeds op zoek naar de identiteit van één verdachte, die zich bijzonder agressief gedroeg. Hij heeft aan een redder en burger een slag uitgedeeld.(lees verder onder de video)