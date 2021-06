De tunnel van 35 meter lang -1.500 ton zwaar- is in april onder de spoorwegbrug geschoven, aan de kant van de NMBS-parking. Lijnbussen zullen via de tunnel van de zuidzijde van het station naar de voorkant kunnen, zonder dat ze door het gewone autoverkeer moeten.

Ook fietsers en voetgangers zullen trouwens gescheiden van het autoverkeer veilig kunnen rijden.

Versneld ziet het inschuiven van de tunnel er zo uit: