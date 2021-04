VIDEO: Zeilbootje vast in havengeul Blankenberge, straks baggerwerken

Definitieve oplossing

De verzanding van de havengeul in Blankenberge is al langer een probleem. Onlangs is er gebaggerd om het midden vrij te maken. "Nu is het goed bevaarbaar, maar enkel door het midden van de havengeul. De zijkanten zijn verzand. Nu de paasvakantie voorbij is gaan we opnieuw baggeren om de zijkanten vrij te maken", zegt Anne-Sophie Moerman van het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust.

Om het probleem definitief uit de wereld te helpen zal er in Blankenberge een nieuwe strekdam worden gebouwd. Die werken starten pas ten vroegste na de zomer van 2022. Intussen wordt er dus wel tweemaal per jaar gebaggerd. Dat kost de overheid per jaar 3 miljoen euro. Een smak geld. 20.000 kubieke meter zand verdwijnt er zo per jaar uit de vaargeul.

(beeld: Vrijwillige Blankenbergse Zeereddingsdienst)

