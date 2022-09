Videoboodschap Van Quickenborne opent Feest Team Burgemeester Kortrijk

Zaterdagavond vond het feest van Team Burgemeester plaats in Kortrijk. De grote afwezige was titelvoerende burgemeester van de stad, minister Van Quickenborne. Hij kon er niet bij zijn om zijn veiligheid niet in gedrang te brengen na de bedreigingen aan zijn woning in Kortrijk.

In de Xpo van Kortrijk kwamen zaterdagavond zo'n 1600 mensen samen voor het feest van Team Burgemeester. Minister van Quickenborne kon er, in tegenstelling tot premier Alexander Decroo, niet fysiek aanwezig zijn. Wel sprak Van Quickenborne de gasten toe via een videoboodschap: "We hebben even getwijfeld of we het feest nog zouden laten doorgaan. Maar door te annuleren geven we toe aan de drugsmaffia. En dat mogen we nooit laten gebeuren."

Ook premier Alexander Decroo en waarnemend burgemeester van Kortrijk Ruth Vandenberghe zijn van mening om niet op te geven en zich niet te laten intimideren door de bedreigingen uit het drugsmilieu.

Van Quickenborne sluit zijn videoboodschap af met het bedanken van de veiligheidsdiensten: "Deze keer was ik het doelwit. Maar helaas worden veel mensen bij politie en justitie hiermee geconfronteerd. Zij zijn het die elke dag en nacht in de voorlinie staan om ons allemaal te beschermen." Het feest in Kortrijk Xpo startte met een staande ovatie voor minister Van Quickenborne en alle politiemensen in de vuurlinie.

LEES OOK: