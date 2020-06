Videoconsultaties in ziekenhuizen aan opmars bezig

Zo hoeven patiënten geen tijd meer verliezen door weg en weer te rijden of te wachten in een overvolle wachtzaal. Zelfs een onderzoek kan een patiënt met een app thuis zelf uitvoeren en de resultaten daarna online met de arts bespreken. Cardioloog Karl Dujardin van AZ Delta in Roeselare: "Mijn patiënt heeft zich ingelogd op het patiëntenportaal. Hij had last van hartritmestoornissen en heeft met deze app zelf metingen uitgevoerd. De app bevat artificiële intelligentie die nagaat of het ritme normaal is of niet. Die gegevens komen in een dashboard en die kunnen wij zien."

Grote betrokkenheid, betere opvolging

De betrokkenheid van de patiënt bij de videoconsultatie is groot. Uit studies blijkt ook dat de kwaliteit van de opvolging verhoogt. De patiënt moet zich ook niet meer verplaatsen, niet meer wachten in een wachtzaal en de dokter kan meer mensen horen en zien. Fysiek onderzoek blijft uiteraard nog nodig maar deze coronatijd heeft de videoconsultatie zeker op de kaart gezet. "Dit is een blijvertje," zegt cardioloog Karl Dujardin. "Alles is snel gegaan. Maar het heeft een aantal van deze technologieën een betere plaats gegeven en we kunnen meer zien wat dat in de praktijk betekent.

Terugbetaling

Voor de videoconsultatie is er een terugbetaling maar voor de mobiele gezondheidstechnologie zoals de app is die er voorlopig nog niet. Als die er komt, zal het hele systeem ongetwijfeld nog verder groeien met nog meer toepassingen.