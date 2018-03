Vier bewoners naar ziekenhuis door brand

Een korte, maar hevige uitslaande brand heeft rond middernacht een flat op de gelijkvloerse verdieping van een appartementsgebouw in de Leopoldlaan in Middelkerke volledig vernield.

Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen reeds door het stuk gesprongen raam naar buiten. De twee bewoners konden op tijd het appartement verlaten maar werden met rookintoxicatie naar het AZ Damiaanziekenhuis in Oostende overgebracht. De brandweer evacueerde nog twee bewoners van de vierde verdieping, ook zij werden met rookintoxicatie naar het ziekenhuis overgebracht.

De brandweer kon ook nog een hondje redden dat in het gebouw was achter gebleven. Het appartement is volledig vernield en er is ook heel wat rookschade in de trappenhal en de bovenliggende appartementen. Omdat de brandweerwagens op de tramrails stonden, was er ook korte tijd hinder voor het tramverkeer. De oorzaak van de brand moet nog worden onderzocht.