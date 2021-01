Vier bewoners woonzorgcentrum Merkem overleden

In woonzorgcentrum De Groene Verte in Merkem zijn vier bewoners overleden aan het coronavirus. Dat meldt het woonzorgcentrum zelf op zijn Facebookpagina.

In het woonzorgcentrum is de Britse variant van het coronavirus uitgebroken. Ook bij het personeel zijn er heel wat besmettingen. Het woonzorgcentrum in Houthulst is bijzonder hard getroffen door de Britse variant van het coronavirus.

"Ons WZC De Groene Verte is enorm hard getroffen, op slechts een paar dagen van de vaccinatie. Helaas zijn er vier van onze bewoners overleden", staat er te lezen op de pagina van het woonzorgcentrum.

In totaal meldt De Groene Verte maandag 62 positieve testen bij bewoners, 39 bij medewerkers en negen in de assistentiewoningen. Positief geteste bewoners verblijven in twee cohortafdelingen.

Externe hulp

Omdat heel wat personeelsleden zijn besmet, schakelt het woonzorgcentrum de hulp in van verplegend personeel en zorgkundigen van buitenaf. Onder meer thuisverplegers en mensen van Wit-Gele Kruis komen helpen. Vanaf dinsdag helpen ook twee mensen van Defensie in het woonzorgcentrum.

Maandagmiddag vindt een crisisoverleg plaats met bevoegde instanties om te kijken of er extra maatregelen nodig zijn.

