Vier diefstallen in halve dag tijd, waarvan drie horecazaken in Oudenburg en Gistel

Donderdag 20 januari en vrijdag 21 januari waren voor dieven in Oudenburg en Gistel het moment om in te breken. Politie Kouter heeft weet van drie horecazaken die getroffen zijn.

De eerste inbraak gebeurde donderdagavond rond 19.30 uur aan de Rozenlaan in Oudenburg. Onbekende(n) hebben ingebroken in een woning door aan de achterzijde van de woning een raam open te rammen. De woning werd volledig doorzocht, er werden juwelen alsook een brandkoffer gestolen.

Horecazaken getroffen

Ook de tweede diefstal vond plaats in Oudenburg, deze keer in eethuis 't Steedje langs de Wetstraat. Het voorval gebeurde donderdagavond rond 23 uur. Onbekende(n) hebben ingebroken in een horecazaak door de deur te forceren. Er werden een aantal flessen sterke drank gestolen alsook de lade van de kassa.

Nog in Oudenburg vond een poging tot diefstal plaats vrijdagochtend rond 8 uur. Deze keer op het Marktplein en ook bij een horecazaak. De deur werd ingestampt, maar verder slaagden ze er niet in om het gebouw te betreden. Er werd dus niets gestolen.

In grillrestaurant De Kallebasse in Gistel aan de Torhoutse Baan gingen dieven aan de haal met een niet-ingebouwde kluis, geld en verschillende flessen alcohol. De inbraak gebeurde donderdag op vrijdag rond 2.15 uur. Ze kwamen binnen in het gebouw door een raam aan de achterzijde van de zaak in te gooien. Eerst hebben ze geprobeerd om een raam aan de zijkant in te gooien, maar dat mislukte.

Labo FGP TP ging ter plaatse voor sporenonderzoek.