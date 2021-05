Vier extra OverKop-huizen in West-Vlaanderen

Daarmee willen Minister van welzijn Wouter Beke en het agentschap Opgroeien een preventief antwoord bieden voor het mentale welzijn van jongeren. "Jongeren groeien op in een steeds complexere samenleving en hebben het gevoel dat ze vaak onder druk staan. De impact van de coronamaatregelen voor jongeren heeft dat bovendien nog extra scherp gesteld. Daarom wilden we op relatief korte termijn een antwoord bieden op de noden van jongeren.

Menen, Ieper, Kortrijk en Poperinge

Een OverKop-huis is een plek waar jongeren en jongvolwassenen in een fijne, ontspannende sfeer kunnen vertoeven, waardoor problemen sneller bespreekbaar worden. Wanneer nodig kan worden ingezet op laagdrempelige ondersteuning en hulp voor jongeren die daar nood aan hebben. OverKop nestelt zich op een uniek kruispunt tussen onderwijs, jeugdwerk, geestelijke gezondheidszorg, jeugdhulp, welzijnswerk en de lokale besturen. Oostende heeft al langer zo'n OverKop-huis, nu komen er bij in Ieper, Kortrijk, Menen en Poperinge. In Poperinge zal het huis een tijdelijk onderkomen vinden in het jeugdcentrum De Kouter.