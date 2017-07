Vier gewonden bij ongeval in Oudenburg

Op de E17 in Zwevegem en de A10 in Oudenburg zijn vanochtend ongevallen gebeurd.

Bij het ongeval op de A10 in Oudenburg waren een lichte vrachtwagen, een vrachtwagen en drie auto's betrokken. De vrachtwagen werd achteraan aangereden door een auto. De lichte vrachtwagen kon een aanrijding niet meer vermijden. De bestuurder was er erg aan toe, zegt de brandweer. Eén van de betrokken auto’s belandde op zijn dak in de gracht, die bestuurder raakte zwaar gewond. Nog twee andere bestuurders raakten lichtgewond. De snelweg was een goed uur helemaal afgesloten. Een verkeersdeskundige zoekt nu uit hoe het ongeval precies is gebeurd.

In Zwevegem was er enkel blikschade, maar daardoor ontstond een file vanaf Kortrijk-Oost.