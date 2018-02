Vier gewonden bij ongeval tussen Tielt en Kanegem

Het ongeval gebeurde omstreeks 12u50. Eén wagen week van zijn rijvak af. Een tegenligger reed frontaal op hem in en werd tegen een derde wagen gekatapulteerd. In totaal vielen er vier gewonden. Geen van hen verkeert in levensgevaar.

Door het ongeval was de weg tussen de industriezone van Tielt en Kanegem lange tijd volledig afgesloten. Omstreeks 15u15 zou de weg weer vrijkomen.

De weg van Tielt naar Aalter (N37) is in beide richtingen afgesloten door ernstig ongeval op de grens Tielt/Ruiselede. Gelieve deze weg te vermijden. E40 kan best op-en afgereden worden via Beernem. De hulpdiensten zijn volop aan het werk. Dank om te delen. — Els De Rammelaere (@ElsDeRammelaere) February 15, 2018

We verwachten dat de rijbaan #N37 tussen #Ruiselede en #Tielt rond 15 u weer vrij zou zijn — PZ Regio Tielt (@pzregiotielt) February 15, 2018