Vier jaar cel voor hulpverlener die patiënten aanrandde

In Ieper is een vroegere spoedverpleegkundige van het Jan Ypermanziekenhuis veroordeeld tot vier jaar cel, waarvan 2 jaar effectief. Het openbaar ministerie vroeg zijn onmiddellijke aanhouding maar daar ging de rechtbank niet op in.

De voormalige hulpverlener stond terecht voor de aanranding van 5 psychisch kwetsbare vrouwen. Eén van de slachtoffers is uit het leven gestapt.

De man zelf was niet aanwezig op de zitting vanmorgen in Ieper.

Aanranding van kwetsbare patiënten

Een van de slachtoffers was Lynn. Zij woont in een assistentiewoning in Geluwe en vormt nu het aanspreekpunt voor slachtoffers van zedenfeiten in de zorg. Door haar chronische ziekte kan ze bij hevige pijn op een alarmknop duwen.

De veroordeelde hulpverlener beantwoordde ooit zo’n noodoproep. Eenmaal aangekomen lag Lynn te creperen van de pijn en vond hij er niets beter op dan haar gedurende twee minuten te betasten aan de borsten.

Wie met vragen zit rond zelfdoding, of nood heeft aan een luisterend oor, kan terecht op het nummer van de zelfmoordlijn 1813 of op zelfmoord1813.be.

BEKIJK OOK: 'Ieperse hulpverlener riskeert vier jaar cel voor aanranding patiënten' (16/02/2023):