Vier jaar cel voor schudden peuter

Een Nederlander is veroordeeld tot vier jaar cel voor slagen en verwondingen aan het zoontje van zijn toenmalige vriendin uit Bissegem. De feiten gebeurden in juni. Het jongetje vocht even voor zijn leven.

Hij beweerde dat het kind was gevallen in de douche, maar de arts stelde vast dat dat niet mogelijk was", zei de openbare aanklager eerder. "Het was bovendien al de derde keer in korte tijd dat de peuter in het ziekenhuis werd opgenomen."

De beklaagde zou zelfs een soort codetaal hebben ontwikkeld zodat zijn stiefzoontje wist dat het stil moest zijn, of anders zouden er slagen volgen. Het kind liep door de mishandeling een hersenbloeding op en was tien dagen in levensgevaar. Het is nog altijd aan het revalideren en riskeert een blijvende verlamming aan de linkerarm. Volgens de advocaat van de Nederlander werd de man zelf zeer streng opgevoed en gebruikte hij dezelfde straffen voor het slachtoffertje.

De Kortrijkse strafrechter veroordeelde hem maandag tot een celstraf van vier jaar. Aan het slachtoffer moet hij een provisionele schadevergoeding van 25.000 euro betalen. De vader en de moeder van het kind krijgen elk 7.500 euro morele schadevergoeding.

