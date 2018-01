Vier jaar cel voor uitbuiting en mensenhandel

Een rechter in Ieper heeft vier mannen en drie vennootschappen veroordeeld voor mensenhandel, uitbuiting en sociale fraude.

Spilfiguur is een veertiger uit Menen met Pakistaanse roots. Hij heeft verschillende dag- en nachtwinkels in Menen, Ieper en Heuvelland en de mensen zonder papieren die de zaken voor hem open hielden werden sociaal uitgebuit. Met zijn winkels maakte de veertiger grote winsten, maar de zelfstandige uitbaters moesten veel uren werken en werden onvoldoende betaald. De man vliegt voor vier jaar naar de gevangenis. Hij moet ruim 175 000 euro betalen aan meer dan 20 slachtoffers. Ook een boekhouder uit Staden is veroordeeld als medeplichtige. Hij krijgt twee jaar cel en een geldboete waarvan de helft met uitstel. Volgens de rechter heeft de boekhouder, een zestiger, actief meegeholpen aan de sociale fraude.