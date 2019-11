Vier jaar cel voor vijf brandstichtingen

Een 43-jarige man uit Gistel is door de Brugse correctionele rechtbank veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf, waarvan de helft met uitstel, voor vijf brandstichtingen in zijn eigen woning.

Volgens het openbaar ministerie wilde hij de verzekering oplichten, maar de beklaagde ontkent elke betrokkenheid bij de branden.

Begin juli 2017 ontstond al voor de derde keer op enkele weken tijd brand in dezelfde woning in de Lindenhofstraat in Gistel. Het vuur ontstond ter hoogte van de douche en vernielde de hele badkamer. Ook de rest van de woning liep heel wat schade op.

De bewoner belandde een tijdje in voorhechtenis op verdenking van opzettelijke brandstichting, maar Dominique D. werd vrij snel opnieuw vrijgelaten. In de volgende maanden waren er opvallend genoeg nog twee verdachte branden in hetzelfde huis.

Financiële problemen

Volgens het openbaar ministerie kaderde alles in de financiële problemen van de beklaagde. D. zou daarom het plan opgevat hebben om de verzekeringen op te lichten. De Gistelnaar had zijn huis gekocht voor 160.000 euro, maar liet het verzekeren voor een waarde van bijna 250.000 euro.

De verdediging vroeg de vrijspraak. Meester Pieterjan Dens wierp op dat zijn cliënt voor alle feiten een alibi heeft. Bij één van de branden was hij bijvoorbeeld al zes uur vertrokken naar zijn werk. Volgens het parket zorgde D. er net bewust voor dat de brand pas later zou ontstaan. Ten slotte pleitte de verdediging dat de mogelijke betrokkenheid van de ex-partner van D. onvoldoende werd onderzocht. De vrouw zou nog een sleutel hebben gehad van de achterdeur.