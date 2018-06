Vier jaar gevangenis voor vier brandstichtingen

Voor vier andere feiten werd ze vrijgesproken. In juni vorig jaar ontstond brand in de kelder van residentie De Ra in de Leopold III-laan in Oostende. Vrij snel kwam de vrouw in het vizier van de speurders. De bewoonster van het gebouw werd immers in 2014 verdacht van de brandstichting van een hooiberg in de streek van Aarlen. Voor die feiten werd ze uiteindelijk wel buiten vervolging gesteld. De wijk 't Hazegras werd vorige zomer nog getroffen door enkele brandstichtingen. Zo ontstond er vier keer brand in de inkomhal van appartementsgebouwen. In De Ra was het in augustus opnieuw prijs, toen drie fietsen vuur vatten in de fietsenstalling. Ten slotte ontstond in de Oesterbankstraat een voertuigbrand. De schade aan de Audi viel mee, maar anderhalf uur later brandde op dezelfde plaats wel een Volkswagen Golf helemaal uit.

De vrouw was zichtbaar op de camerabeelden en bekende haar betrokkenheid in de voertuigbranden.

De rechtbank oordeelde dat ze schuldig was aan de voertuigbranden, de brand in de fietsenstalling en een brand in de inkomhal van een appartementsgebouw. Voor vier andere feiten waren er volgens de rechtbank onvoldoende bewijzen tegen de beklaagde. In het onderzoek naar de brand in de kelder van De Ra kwam immers ook een andere notoire verdachte van brandstichtingen in het vizier van de speurders. De vrouw moet zich wel aan een hele reeks voorwaarden houden. Zo mag ze de komende jaren geen alcohol drinken