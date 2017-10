Vier jaar met uitstel voor aanranding dochtertje van vriendin

Hij is ook voor tien jaar uit zijn burgerrechten ontzet. De feiten speelden zich af tussen 2012 tot 2015, in Spiere-Helkijn en in Bredene. Het meisje was toen 8 tot 11 jaar oud. Toen het meisje naar haar moeder stapte en vertelde over de feiten, deed zij aangifte bij de politie. Indien de man zich aan een achttal probatievoorwaarden houdt, moet hij niet naar de cel. Daarna blijft hij nog zeven jaar ter beschikking van de strafuitvoeringsrechtbank. Het slachtoffer krijgt een voorlopige schadevergoeding van een euro. De burgerlijke afhandeling kan later nog opnieuw opgepikt worden.