Vier jaar met uitstel voor sjoemelende diaken

Een 28-jarige Antwerpse acteur kreeg vier jaar effectief, omdat hij de diaken voor een miljoen euro afperste.

Chantage

In opdracht van het bisdom Brugge stond de diaken in voor de boekhouding en de administratie van de Zusters van de Heilige Vincentius a Paulo in Anzegem. In 2013 zorgde hij ervoor dat zijn vzw Diakenfonds een schenking van 1 miljoen euro kreeg van de kloosterorde. Het geld diende zogezegd om enkele goede doelen te steunen. Ondertussen had de diaken via een chatroom voor homoseksuele mannen Antwerpenaar Marc V. leren kennen. De acteur, die gastrollen speelde in "Baantjer" en "Wittekerke", had naar eigen zeggen geld nodig voor een groot mediaproject. De acteur chanteerde de diaken met hun seksdates, waarop de diaken nogmaals 750.000 euro en 400.000 euro aftroggelde bij de kloosterorde.

Volgens het openbaar ministerie vroeg de diaken ook hallucinante bedragen voor zijn beperkte werk als boekhouder. Het parket had zes jaar cel gevorderd voor de acteur en vier jaar cel voor de diaken die na een maand voorhechtenis al werd vrijgelaten.