Vier jaar voor mensensmokkelaar die politie wilde rammen

Op de E40 richting Frankrijk probeerde hij meermaals de politie te rammen. Dat gebeurde 's nachts in mei 2016. De man voerde toen maar liefst 22 vluchtelingen van het vluchtelingenkamp in het Franse Grande-Synthe naar de snelwegparking in Jabbeke. De wegpolitie werd door een Turkse chauffeur gebeld in verband met de vermoedelijke mensensmokkel. Toen de Iraakse bestuurder de politie rond 6.30 uur in de gaten kreeg, stoof hij met de Audi A4 weg in de richting van Frankrijk. Tijdens de achtervolging probeerde hij de politie meermaals opzettelijk te rammen.

De politie besloot na een tijdje om de verdachten onder vuur te nemen, omdat net over de Franse grens een ongeval was gebeurd. Daarbij werd de bestuurder aan zijn hand geraakt. Een andere mensensmokkelaar kreeg een kogel in zijn rug en belandde levenslang in een rolstoel. Uiteindelijk knalde de Audi ter hoogte van Koudekerke aan minstens 160 kilometer per uur in de staart van de file. De rechtbank veroordeelde de beklaagde uiteindelijk tot vier jaar effectieve gevangenisstraf. Beide agenten kregen elk 5.000 euro schadevergoeding toegewezen. De onmiddellijke aanhouding van de man werd bevolen.

