Vier jaar voorwaardelijk voor opa die kleinkind misbruikt

Het kind was nog geen tien jaar oud toen haar opa de feiten pleegde. De 60-jarige Roeselarenaar verklaarde begin vorig jaar zelf aan agent van politiezone Riho dat hij zijn kleindochter een zevental jaar eerder had misbruikt. Hij kampte toen met een alcoholprobleem.

De man stapte zelf naar de politie nadat hij hoorde dat zijn kleindochter op school werd gepest. Zij had op school verteld over de feiten en daarna waren de pesterijen begonnen. Hij verklaarde ook spontaan dat hij een van zijn dochters nog misbruikt had en zelf slachtoffer was geweest van seksueel misbruik door zijn eigen vader. De rechtbank verleende de gunst van het uitstel voor de vier jaar celstraf, als de man zich houdt aan een negental strikte voorwaarden. De grootvader wordt tien jaar uit zijn burgerrechten ontzet en blijft vijf jaar ter beschikking van de strafuitvoeringsrechtbank.