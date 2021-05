Vier kilogram verpakte cannabis in beslag bij actie in Aalbeke

Bij een grootschalige drugsactie heeft de federale politie in een auto in Aalbeke vier kilogram marihuana gevonden. Aan de actie werkte douane en politie uit vier landen mee.

Vier dagen lang waren er politieacties met diensten uit ons land, Nederland, Luxemburg en Frankrijk. Die waren gericht tegen de handel in verdovende middelen en het drugstoerisme.

Drugs in plastic zakken

In Aalbeke merkte de federale politie een verdachte auto met Nederlandse nummerplaat op op de E17. Aan de verkeerswisselaar konden ze de auto controleren. Op de achterbank stonden plastic winkelzakken. “Met kledij,” zei de bestuurder. Maar bij controle zat er cannabis in de zakken. Alles samen vier kilogram, luchtdicht verpakt.

ook lachgas en wapens

Bij andere controles elders in ons land zijn ook andere drugs in beslag genomen, spacecake, 20 flessen lachgas en elf wapens. Er is ook meer dan 6.500 euro cash geld in beslag genomen.