Vier miljoen namaaksigaretten ontdekt in Leke

Bij een inval in een loods in het West-Vlaamse Leke heeft de douane donderdag ruim vier miljoen namaaksigaretten aangetroffen.

De sigaretten stonden klaar om naar het Verenigd Koninkrijk getransporteerd te worden. Er werden nog geen verdachten opgepakt.

In het kader van een lopend onderzoek naar de handel in namaaksigaretten viel de douane donderdagmiddag binnen in een loods in Leke, een deelgemeente van Diksmuide. Ter plaatse werden maar liefst twintig paletten met in totaal 4,32 miljoen namaaksigaretten ontdekt. Het gaat om sigaretten van het merk Lambert & Butler, die naar het Verenigd Koninkrijk vervoerd zouden worden.

Niet eerste keer

Het is niet de eerste keer dat loodsen in West-Vlaanderen gebruikt worden om namaaksigaretten te stockeren of zelfs te fabriceren. Zo werden in januari 2021 nog elf Wit-Russen en een Litouwer door de Brugse strafrechter veroordeeld voor hun aandeel in een illegale sigarettenfabriek in Koksijde.

De beklaagden kregen elk acht maanden gevangenisstraf met uitstel en ruim 16 miljoen euro boete, waarvan bijna 1,2 miljoen effectief. Tien Polen werden in mei eveneens veroordeeld tot monsterboetes en tien maanden gevangenisstraf met uitstel. De smokkel van bijna tien miljoen sigaretten verliep vanuit een loods in Elverdinge.